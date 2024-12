Subaru Forester e-Boxer 2025: ibrido da off-road

Alla guida, la Forester dimostra maggiore stabilità e precisione rispetto alle generazioni precedenti. Grazie alla piattaforma ottimizzata, le vibrazioni sono ridotte e la sensazione di controllo è migliorata, anche in accelerazione. Il sistema di trazione integrale Symmetrical All-Wheel Drive, marchio di fabbrica di Subaru, è stato ulteriormente migliorato per offrire una trazione ottimale in ogni condizione. A questo si aggiunge il sistema X-Mode aggiornato, che consente di affrontare terreni difficili come neve, fango o ghiaia con maggiore sicurezza. E proprio il sistema X-Mode, con modalità dedicate a neve e fango, facilita la guida in condizioni difficili, operando fino a 20 km/h e disattivandosi gradualmente oltre i 40. La nuova Forester si comporta egregiamente sia su strada sia su percorsi sconnessi con le caratteristiche off-road che rimangono centrali per l’offerta ai clienti, grazie a un’altezza minima da terra di 22 cm che garantisce una versatilità estrema permettendo di passare con “nonchalance” dall’uso urbano alle escursioni in fuoristrada dove dimostra tutto il suo potenziale. Grazie alla trazione integrale e all’X-Mode, la Forester 2025 affronta senza difficoltà pendii scoscesi, guadi e terreni sconnessi, mantenendo sempre un’aderenza eccellente. Una capacità di traino di 1.870 kg unita al sistema di trazione integrale la rendono poi un veicolo perfetto per gli amati degli sport outdoor.