Ssangyong Tivoli I Lov It, lʼauto dellʼamore

La dotazione di sicurezza include lʼESP con Brake Assist, il Controllo della trazione e lʼanti-ribaltamento, lʼassistenza alle partenze in salite e alla velocità in discesa, il sensore della pressione pneumatici e lʼairbag a protezione delle ginocchia del guidatore. Valore aggiunto assumono poi i sistemi di frenata autonoma dʼemergenza e lʼavviso di collisione (Forward collision warning). Con lʼacquisto della Tivoli “I Lov It”, SsangYong omaggia i clienti di uno zaino antitaccheggio realizzato in materiale di alta qualità e con numerose tasche nascoste all’esterno e scomparto imbottito porta pc e porta tablet; una morbida e calda coperta in pile, un powerbank in alluminio con doppia uscita per ricaricare due dispositivi contemporaneamente, lʼombrello con apertura e chiusura automatica e il portachiavi personalizzato I LOV IT.