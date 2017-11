Ssangyong Tivoli, le sette vite del Suv

Tra le novità più significative, Tivoli propone il navigatore con schermo da 7 pollici, di serie dal livello Be, il quarto di ben 7 livelli. In realtà si tratta più che altro di 7 distinte personalità dellʼeclettico Urban Suv, che si presenta con una serie infinita di personalizzazioni per interpretare svariate tendenze e stili di vita: Start, Easy, Go, Be, Be Visual, Be Cool e Be Visual Cool rappresentano 7 diverse combinazioni, ciascuna con le sue varietà cromatiche (anche carrozzerie bicolore a contrasto) e unʼestetica che cambia da un modello allʼaltro. Tivoli svela poi un nuovo disegno del paraurti anteriore, con nuovi fendinebbia a LED.