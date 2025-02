Speciale Motori 2025: Škoda Elroq, Rolls Royce Black Badge Spectre, Volvo XC60, Honda Gold Wing

Nel 2025 la Honda Gold Wing compie 50 anni e la versione aggiornata si conferma un punto di riferimento per i motociclisti che cercano comfort e prestazioni per i lunghi viaggi. La moto è disponibile sia nella versione GL1800 Gold Wing che GL1800 Gold Wing Tour, entrambe equipaggiate con lo stesso motore a sei cilindri contrapposti da 1.833 cc. In occasione dei 50 anni del modello, arriva in listino anche l’allestimento speciale "50º Anniversario", caratterizzato da grafiche esclusive e una animazione dedicata di benvenuto per la strumentazione. L’allestimento è disponibile per la versione standard e per la Tour in tre colorazioni speciali (Eternal Gold, Bordeaux Red Metallic, Mat Ballistic Black). Non è tutto qui...cliccate nel video inserito in questo articolo per conoscere tutti i dettagli speciali della nuova Honda Gold Wing.