Speciale Motori 2025: Jaguar F-Pace P400e AWD, Toyota bZ4X Touring, DS N°4, Aprilia Tuareg Rally

È stato tempo di anteprima mondiale per il Toyota bZ4X Touring, il nuovo SUV elettrico ideato dal brand nipponico pensando alle avventure fuori porta di tutta la famiglia. Toyota amplia così la gamma del SUV elettrico bZ4X con il nuovo modello Touring, progettato per le avventure in famiglia, il tempo libero e per chi ama uno stile di vita sportivo. È più lungo e alto rispetto al modello bZ4X e sarà disponibile sia con la trazione anteriore che integrale e il suo lancio in Europa è previsto per la prima metà del 2026. Qui sopra il nostro approfondimento.