Speciale Motori 2025: Fiat Grande Panda Hybrid, Alpine A390, BMW Concept Speedtop, Ducati Panigale V4 Lamborghini

Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, la rinomata celebrazione dei veicoli storici sulle rive del Lago di Como in Italia, il BMW Group ha presentato una nuova concept car esclusiva che sarà successivamente disponibile per l'acquisto in una serie limitata a soli 70 esemplari. La BMW Concept Speedtop reinterpreta la sportiva Touring, fondendo l'eleganza di una shooting brake con proporzioni uniche. Secondo voi stiamo parlando di un'altra full electric? No, perchè il motore di questa concept car è il V8 più potente attualmente offerto da BMW. Se vi abbiamo "stuzzicato l'appetito", allora cliccate nel video che vedete in questo articolo per seguire il servizio dedicato.