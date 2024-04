Speciale Motori 2024: Škoda Superb Wagon, Mercedes-Benz Classe G, Kia K4, Triumph Rocket 3 Storm

Škoda Superb Wagon, il nostro test In un mercato dell’auto sempre più dominato da SUV e crossover, c’è ancora chi cerca tanto spazio per i bagagli con la guidabilità di una vettura a baricentro basso. Le familiari non sono morte, anche se molti modelli non vengono più prodotti, come Opel Insignia Sports Tourer, Mazda 6 Wagon, Renault Talisman Sporter e Ford Mondeo SW. Lo dimostra la proposta di Škoda, che con la Superb Wagon di quarta generazione conferma la sua presenza nel segmento D, puntando a una clientela business e distinguendosi, come da tradizione, per l’ottimo rapporto qualità prezzo, per l’innovazione e per lo spazio a bordo. Nel video che segue potete scoprire come va su strada la nuova Škoda Superb Wagon, che abbiamo provato nelle versioni benzina 1.5 TSI mild hybrid e diesel 2.0 TDI, entrambe da 150 CV.

Sua Maestà, la Mercedes-Benz Classe G La Geländewagen si è rinnovata, o meglio si è aggiornata, rimanendo sempre uguale a se stessa...e non poteva essere altrimenti per questa icona che dal 1979 rappresenta il lusso declinato in off-road. Così, al di là delle novità estetiche che hanno riguardato la carrozzeria e l'abitacolo, ora sotto il cofano per la prima volta nei 45 anni di storia del modello ci sono solo motorizzazioni elettrificate con un sistema mild hybrid a 48 Volt. Inalterate - e non potrebbe essere altrimenti - le capacità fuoristradistiche della

Classe G, ma sono presenti anche delle chicche tecnologiche come il cosiddetto "cofano trasparente". Siete curiosi di scoprirla tutta? Allora cliccate sul video qui sopra.

Ufficio stampa Mercedes-Benz

La conoscete? E' la Kia K4 E' vero, anche per noi è stata una piacevole sorpresa: questa inedita berlina, che va a sostituire la Kia Forte negli Stati Uniti, potrebbe arrivare anche in Europa in versione 5 porte. La K4 è lunga 4,70 metri e il suo stile adotta il recente linguaggio stilistico "Opposite United" della Casa coreana, che si distingue per le superfici lineari e gli spigoli accentuati, mentre internamente ci si trova avvolti in uno spazio in cui la modernità incontra la tradizione. Dimenticavamo...la K4 non è la "solita" berlina full electric. A quanto pare è equipaggiata con due motori a benzina disponibili entrambi solo con la trazione anteriore. Se la Kia K4 ha smosso la vostra curiosità, allora guardate il servizio di questo Speciale Motori.

Ufficio stampa Kia

Triumph Rocket 3 Storm La Casa di Hinckley ha presentato la nuova Rocket 3 Storm, declinata nelle varianti

R e GT, che celebrano il ventesimo anniversario del modello. Si tratta di una moto speciale, poichè è la power cruiser con il più grande motore prodotto di serie su una moto, inoltre la nuova generazione aumenta ulteriormente la potenza con 15 CV in più rispetto ai modelli precedenti. Le due versioni GT e R rappresentano rispettivamente uno stile e un carattere più orientato al turismo o alla sportività. Se volete conoscere tutte le caratteristiche tecniche di questa Triumph speciale, allora guardate il servizio di questa settimana, cliccando sul video qui sopra.