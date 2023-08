Speciale Motori 2023: Ford Kuga plug-in hybrid, Hyundai Ioniq 5 N, Mercedes-Benz Classe V, Aprilia RS 660 Extrema

È il Suv che sa essere elegante ma anche sportivo e ha tecnologia di livello premium. È molto apprezzata in Europa, dove le vendite abbracciano la soddisfazione di Ford. Guidandola, abbiamo capito perché: vi raccontiamo come va la plug-in hybrid più venduta nel Vecchio Continente, che in questa configurazione è anche la più potente della famiglia Kuga, oltre a essere la top di gamma.

Hyundai Ioniq 5 N, che potenza!

Per il marchio coreano è l’automobile stradale più potente della sua storia. Con 650 CV di potenza massima, racchiusi in due motori elettrici che sprizzano adrenalina pura, la Ioniq 5 N diventa il simbolo di Hyundai per l’auto del futuro. Non teme nulla la Hyundai Ioniq 5, neppure la pista. Non teme neppure chi continua a credere solo ed esclusivamente nei motori termici, anzi, per il brand coreano questa vettura è già l’icona della trasformazione che il mondo dell’auto ha iniziato da un po’ di tempo tra fallimenti, colpi bassi e scetticismo allo stato puro. Come ogni supereroe, anche la Ioniq 5 ha la sua lettera impressa sul costume “di scena”: è la N. Scopritela nello Speciale Motori di questa settimana.