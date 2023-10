Speciale Motori 2023: Audi RS 6 Avant Performance, Skoda Kodiaq, Lexus LM, Suzuki V-Strom 800 SE

Emozioni e novità di "livello" per lo Speciale di questa settimana, in cui troverete la prova dell'ultima Audi RS 6 Avant Perfromance, ma anche tutte le novità dell'ultima Skoda Kodiaq, SUV molto apprezzato nel nostro Paese, e della Lexus LM, un veicolo che esalta la ricerca del massimo comfort e del lusso a bordo.

Audi RS 6 Avant Performance: un'auto pazzesca! Ci siamo messi al volante della nuova Audi RS 6 Avant Performance, della quale vi raccontiamo tutte le caratteristiche, ma non solo, perché dietro i 630 CV di potenza e gli 850 Nm di coppia c'è tanto altro. L'Audi RS 6 Avant Performance ci ha fatto pensare alla storia greca e mentre la guidavamo abbiamo ricordato un discorso di Pericle fatto alle famiglie dei soldati che andavano in guerra. Il politico e oratore greco sosteneva che ciò che si lascia non è ciò che è inciso nei monumenti di pietra, ma ciò che è intessuto nelle vite degli altri. Non è facile lasciare qualcosa di bello nella vita degli altri, ma in questo caso, la RS 6 Avant Peformance ci è riuscita alla grande. Ecco qui la nostra prova!

Nuova Skoda Kodiaq Bisogna fare un passo indietro di qualche anno per comprendere la rilevanza del modello Kodiaq. L'anno di riferimento è il 2009: se a oggi guardiamo la produzione di Skoda nel segmento Suv, scopriamo appunto che dal lontano 2009 ne ha prodotti oltre tre milioni. Se nello specifico seguiamo la voce che ci porta alla Kodiaq, allora ci rendiamo conto che la prima generazione è stata venduta in ben 841.900 unità fino ad oggi, risultato che posiziona Kodiaq al primo posto tra tutti i Suv Skoda in listino. Se volete scoprire la nuova generazione di Skoda, guardate il servizio qui sopra.

Ufficio stampa Skoda

Lexus LM, che lusso! È un veicolo completamente nuovo per Lexus in Europa ma che permette al brand giapponese di introdurre in listino un Luxury Mover che combina le qualità di una ammiraglia con la grande spaziosità di un minivan. È un veicolo dalla doppia personalità, perchè può essere sia uno spazio abitativo

perfettamente rilassante che un ufficio flessibile e mobile per chi ha bisogno di lavorare in movimento. È disponibile due versioni: a 4 posti, che offre un abitacolo posteriore con due ampi sedili multifunzione, massima espressione della mobilità di lusso, e a 7 posti, pensata per il trasporto di più passeggeri, con due file di sedili

posteriori, di cui una con due ampi sedili e l’ultima con un posto centrale aggiuntivo. In questo Speciale Motori potete leggere e guardare tutte le altre caratteristiche della Lexus LM.

Ufficio stampa Lexus

Suzuki V-Strom 800 SE La nuova Sport Adventure Tourer evolve il pacchetto tecnico in chiave più stradale. Ecco quali sono le novità che regalano a questa versione un diverso equilibrio tra comfort, piacere di guida e praticità. Sono passati 20 anni dalla presentazione della prima V-STROM, che in questa ultima versione evolve la sua versatilità d’impiego in una nuova dimensione. Lo fa grazie ad accorgimenti mirati e ad avanzati sistemi elettronici che supportano il pilota in molte situazioni di guida. Se volete saperne di più, non vi resta che seguire il nostro Speciale Motori.