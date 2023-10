Audi Q8 restyling 2024

Tra gli elementi distintivi della nuova Audi Q8 troviamo gli inediti gruppi ottici anteriori e posteriori, proposti con tecnologie HD Matrix Led, con Audi Laser e Oled, che consentono di personalizzare la firma luminosa attraverso diversi pattern grafici selezionabili dal cliente. Il frontale è inoltre caratterizzato dalla mascherina Singleframe che dispone di nuovi elementi stilistici verticali, mentre per la scelta della vernice sono disponibili svariate combinazioni cromatiche in base agli allestimenti.

C’è ampia scelta anche nella configurazione degli interni, per i quali è possibile selezionare una tra le nove personalizzazioni disponibili, tra cui anche le modanature in alluminio e in carbonio.

Per quanto riguarda le motorizzazioni in listino, sono presenti le unità V6 3.0 turbodiesel 45 TDI da 231 CV e 500 Nm, 50 TDI da 286 CV e 600 Nm, oppure si può puntare sul turbobenzina V6 3.0 55 TFSI da 340 CV e 500 Nm. La sportiva SQ8 TFSI con il V8 da 4.0 litri eroga 507 CV di potenza massima e 770 Nm di coppia. Tutti i modelli hanno di serie il cambio automatico e la trazione integrale quattro.