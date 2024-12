Skoda Elroq: la prova su strada

Abbiamo provato le versioni disponibili al lancio, la Elroq 50 e la Elroq 85. Su entrambe abbiamo apprezzato particolarmente il raggio di sterzata, che è pari a soli 9,3 metri e consente alla vettura, lunga quasi 4 metri e mezzo, di girare su se stessa in pochissimo spazio. Una caratteristica davvero utile in città. La versione 50, abbinata alla batteria da 55 kWh, sviluppa 168 CV che sono più che sufficienti per la guida urbana e per le finalità per cui è pensata la vettura, cioè la mobilità della famiglia. L’auto è ben bilanciata dal punto di vista dinamico, anche se si avverte una leggera tendenza al sovrasterzo data la trazione posteriore. L’unica pecca di questa versione è l’autonomia reale, sicuramente inferiore ai 370 chilometri dichiarati, che ne limita l’utilizzo alle sole aree urbane. Le cose migliorano con la Elroq 85, che arriva a 560 chilometri dichiarati e possiamo ipotizzare circa 400 in condizioni reali. Oltre alla maggiore autonomia abbiamo apprezzato anche la maggiore potenza (286 CV), che rende l’auto più divertente da guidare, soprattutto in abbinamento al Dynamic Chassis Control disponibile come optional, che adegua la risposta delle sospensioni in modo indipendente per ogni ruota.