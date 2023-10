“Sicurezza on the Road”: inizia la seconda parte del progetto

Al via nelle scuole italiane la nuova fase del progetto che vede in prima linea, insieme, Bridgestone e la Croce Rossa Italiana. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale.

Da ottobre 2023 a marzo 2024 "Sicurezza on the Road" coinvolgerà fino a 5.000 studenti italiani di scuole secondarie di primo e secondo grado, attraverso attività esperienziali sul tema della sicurezza stradale.

Per combattere gli incidenti stradali A fronte dell’incremento italiano di quasi il 25% degli incidenti stradali, Bridgestone e la Croce Rossa Italiana hanno unito le forze per cercare di sconfiggere il più possibile l'alto numero delle vittime per incidenti stradali entro il 2030, contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dalle Nazioni Unite. Dopo tutto non si stratta di numeri che fino a ora lasciano sereni: nel 2022 sono stati 165.889 gli incidenti stradali (+9,2% sul 2021), di cui 3.159 mortali (+9,9%) e 223.475 con feriti (+9,2%).

Parte così la seconda fase del progetto Dopo il successo riscontrato nei CRI Green Camps, i campi estivi gratuiti che hanno coinvolto in attività a carattere ludico-formativo 200 minori tra gli 8 e i 17 anni di 8 province italiane, Bridgestone e la Croce Rossa Italiana danno il via alla seconda fase del progetto “Sicurezza on the Road – La vita è un viaggio, rendiamolo più sicuro”, volto a sensibilizzare e formare giovani e giovanissimi sul tema della sicurezza stradale. Per la seconda fase dell’iniziativa, da questo mese di ottobre e fino a marzo 2024, le attività si trasferiranno nelle scuole, dove 83 Comitati della CRI coinvolgeranno i ragazzi degli istituti secondari di primo e secondo grado in incontri e percorsi formativi.

Sicurezza on the Road