Si può cambiare velocemente la batteria dell'auto elettrica invece di ricaricarla?

Cambio batteria: di cosa si tratta?

Con battery swap si intende la sostituzione della batteria scarica dell’auto elettrica con una carica, processo che si pone come un’alternativa alla ricarica alla colonnina o alla wall box domestica. Non stiamo parlando di fantascienza: l’idea sembra futuristica, in realtà è dall’inizio del XX secolo che sono stati ideati i primi sistemi di battery swapping. All’inizio del ‘900 fu General Electric a proporre questa tecnologia, con la possibilità di sostituire la batteria della vettura elettrica in pochissimi minuti, poi i motori termici presero il sopravvento e il progetto fu archiviato. Non è stata la sola General Electric a credere in questa soluzione, infatti in un periodo storico più recente, Renault in collaborazione con la startup Better Place, realizzò una tecnologia di battery swap proprietaria, senza però trovare fortuna. Anche Tesla tentò di sviluppare un sistema di battery swapping nel 2013, poi virò decisa nella realizzazione delle stazioni di ricarica superveloci Supercharger.