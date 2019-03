Seat, risultati che superano tutte le previsioni

Il 2018 è stato il miglior anno di sempre nella storia di Seat . Fondata allʼinizio degli anni 50, mai aveva venduto più di mezzo milione di automobili in un anno. Lo scorso anno, invece, ha superato il traguardo con 517.600 unità ; e ha superato anche unʼaltra soglia, quella dei 10 miliardi di euro di fatturato . Lʼutile operativo 2018 è risultato pari a 254 milioni di euro, il 33% in più dellʼanno precedente.

È con questi numeri che il presidente Seat Luca De Meo affronta il Salone di Ginevra. Cʼè orgoglio, soddisfazione, anche perché lʼinizio 2019 è più che promettente: nel primo bimestre le vendite Seat sono state pari a 88.900 unità, il 12,8% in più dello stesso periodo di un anno fa. I primati del 2018 sembrano già essere in bilico, e anche lʼItalia dà il suo importante contributo: dopo Spagna, Germania e Regno Unito, il nostro è il quarto mercato al mondo per la Casa spagnola. Nei primi due mesi 2019 sono state immatricolate 4.204 vetture, lʼ8,7% in più rispetto al 2018 e nonostante un calo del 5% circa del mercato italiano.