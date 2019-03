7 marzo 2019 15:10 Seat e Cupra festeggiano a Ginevra un anno da ricordare Risultati ottimi e in cantiere la bella Cupra Formentor

Per la Casa spagnola non cʼè mai stato un periodo più florido di quello attuale. Nel primo bimestre del 2019 le vendite Seat sono state pari a 88.900 unità, il 12,8% in più dello stesso periodo di un anno fa. È il miglior anno di sempre per lʼazienda di Barcellona (il vecchio primato risaliva allʼanno 2000), che a Ginevra presenta il suo primo concept 100% elettrico: el-Born.

Il numero uno Luca De Meo registra però, con soddisfazione, anche il successo di Cupra, il brand sportivo che nel primo anno di presenza sui mercati ha conquistato 14.400 clienti. Unʼofferta quella di Seat che diventa quindi sempre più differenziata: non ci sono più soltanto la Ibiza e la Leon, ma i Suv stanno prendendo il sopravvento nella gamma, col Tarraco fresco di lancio. Ma il primo motivo dʼorgoglio è proprio Cupra, il brand sportivo che ha avuto in Ateca il suo primo modello. Lo vediamo in questo video ad Andorra, tra i monti e le nevi dei Pirenei, dove dà prova delle sue qualità offroad.

Cupra Ateca è dotato di trazione integrale intelligente 4Drive, un sistema versatile e intelligente che non teme i fondi più insidiosi e si accompagna a ben 6 modalità di guida: Comfort, Sport, Individual, Snow, Offroad e Cupra. La trazione si ripartisce in automatico da tutta posteriore a 50 e 50 fra i due assali, ma allʼevenienza la distribuisce anche tra le due ruote posteriori. Il motore di Cupra Ateca è il 2.0 turbo benzina da 300 CV e 400 Nm di coppia massima già a 2.000 giri. Il cambio è il DSG a doppia frizione e grazie alla funzione “launch control” lo scatto sullo 0-100 si compie in soli 5,2 secondi. Il Suv spagnolo è fissato a listino in Italia a 44.000 euro.