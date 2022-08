Salone del Camper, Parma si prepara alla 13° edizione

La più importante rassegna europea dedicata ai veicoli ricreazionali si suddivide questʼanno in 4 aree tematiche:

Caravan e Camper

Accessori

Shopping

Percorsi e mete

FAITA FederCamping

fiera partner per il B2C

, con le più importanti aziende italiane ed europee presenti;per i veicoli e complementi utili a rendere ancora più confortevole la vacanza itinerante, come carrelli tenda e strumenti;, con prodotti per la vita outdoor e per i piccoli spazi;, la sezione di promozione turistica per conoscere luoghi e destinazioni ideali per il turismo in libertà. Non a caso, associazione che rappresenta oltre 2300 imprese turistico/ricettive in 18 regioni italiane, ha scelto il Salone del Camper di Parma come

Il settore sta cambiando profondamente,

i veicoli sono sempre più versatili, innovativi

, accolgono tutte le nuove tecnologie dellʼindustria motoristica ‒ dalla sostenibilità alla connettività ‒ e modificano anche i gusti vacanzieri dei tanti affezionati di questo turismo in libertà. Lo scorso anno in Italia le vendite di camper sono aumentate del 12% e il settore dà lavoro a circa 150 mila addetti.

Questʼanno, grazie alla biglietteria online aperta fin dallo scorso giugno, gli organizzatori e i partner dellʼ

APC, Associazione Produttori Caravan e Camper

, si aspettano visitatori in aumento rispetto allo scorso anno. Ricordiamo che il Salone di Parma non si è fermato neanche negli anni 2020 e 2021, quando la pandemia stoppò la maggior parte delle manifestazioni fieristiche.