Nissan Primastar Seaside, il camper intelligente

Ha 4 posti letto e 6 sedili

frigorifero da 36 litri

set di armadietti creati ad hoc

Nasce così un veicolo leisure equipaggiato con tutti i comfort., di cui i due anteriori orientabili per un pranzo o una cena conviviale. Nissan Primastar Seaside ha una cucina attrezzata con elettrodomestici user-friendly e due fornelli a gas, un tavolo regolabile, un. E ancora un, connettività di bordo e infotainment, perché in vacanza non rinunciamo più a niente. Sul tetto cʼè un capiente vano di carico dove riporre anche biciclette, passeggini o tavole da surf, e sempre qui si apre il vano per due cuccette… vista stelle.

Insomma un veicolo intelligente, che abbina la compattezza del modello dʼorigine alla spaziosità ricavata da tanta fantasia e dallʼesperienza Dethleffs in 90 anni di attività. Molto ampia la dotazione di tecnologie per il comfort e la sicurezza, che comprende il

Cruise Control con limitatore di velocità

motore 2.0 diesel

Nissan Primastar Seaside è offerto con 5 anni di garanzia Nissan

, il sistema di monitoraggio dei punti ciechi, il sistema di navigazione e infotainment, lo schermo touch da 8 pollici e radio DAB. Dotato dida 150 oppure 170 CV e cambio manuale o automatico,

