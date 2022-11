Rolls-Royce Spectre, la Statuina con la scossa

La modella che posò per lo scultore Charles Sykes , lʼattrice Eleanor Velasco Thornton , ebbe una tormentata storia dʼamore con un potente lord inglese e perì nellʼaffondamento della motonave Persia nel 1915. Pare che lʼoriginale della statuina affondò con la nave, così le copie dilagarono in varie interpretazioni. Oggi quella statuina abbraccia la rivoluzione elettrica in casa Rolls-Royce .

Nata dallʼincontro di due personalità diversissime fra loro, lʼimprenditore Charles Rolls (che morì a 32 anni, prima vittima di un incidente aereo in Gran Bretagna) e il tecnico autodidatta Henry Royce, la Rolls-Royce ha sempre fatto dellʼinnovazione il suo banco di prova. Allʼinizio del secolo scorso si gettò nellʼaviazione prima ancora che nelle quattro ruote. La mitica statuetta apparve nel 1911, aveva un nome diverso e sarebbe più volte cambiata fino alla prima volta che comparve sul cofano di unʼauto. Nel corso di un secolo è stata ricoperta dʼoro, fatta in alluminio, in nickel, e ora campeggerà sulla Spectre, la prima Rolls-Royce a trazione 100% elettrica.

La vediamo in queste prime immagini statiche in uno splendido color oro che sa di lusso e suprema esclusività. Nulla del blasone del brand manca nel primo impatto visivo, mentre invece cʼè tanto di nuovo nel know-how della coupé inglese a due porte: architettura interamente in alluminio, nuove piattaforme software e non solo del powertrain. Ne sono un esempio le Starlight Doors, le portiere che sʼilluminano allʼapertura con 4.796 stelle di led soft e un abitacolo sartoriale da modellare secondo i desiderata del cliente. Rolls-Royce la definisce la Ultra-Luxury Electric Super Coupé, con un coefficiente aerodinamico di 0,25, il migliore di sempre per la Casa inglese.

Il powertrain da 430 kW promette unʼautonomia di 520 km con una singola ricarica e sviluppa lʼincredibile coppia massima di 900 Nm, così da spuntare unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. E stiamo parlando di una coupé lunga oltre 5 metri e larga più di due. Le prime consegne di Spectre sono previste per la fine del 2023. Charles Rolls lʼaveva previsto, nel 1900 acquistò un veicolo elettrico, si chiamava “The Columbia Electric Carriage”, e immaginò per la nascente industria dellʼauto un futuro di motori elettrici. Sono passati più di 120 anni da allora, una vera profezia!

