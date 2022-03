Rolls-Royce esalta il Black Badge sulla fantastica Ghost

Rolls Royce Black

Badge Ghost

V12 di cilindrata 6.750 cc è stato potenziato fino a 600 CV

Lʼasse posteriore sterzante

è innanzitutto una poderosa ammiraglia per pochi eletti, raffinata in tutto e simbolo di eccellenza nel mondo. Con una propulsione fuori dallʼordinario, perché il, per una coppia massima impressionante di 900 Nm, gestiti dal cambio automatico ZF a otto rapporti.spiega poi tutto della qualità tecnica di questa limousine, che a dispetto delle dimensioni “monstre” (è lunga 5,5 metri) sa essere maneggevole e leggera come… un fantasma!

Il nero dominante della carrozzeria fonde

tre strati di vernice

mitica statuetta del brand: The spirit of ecstasy

e dilaga persino sulla. Nel design esterno spiccano inoltre gli esclusivi cerchi in lega da 21 pollici, in carbonio e titanio e con mozzo in alluminio. La squisitezza stilistica sta nel coprimozzo ‒ il logo Double R ‒ studiato per restare sempre in posizione verticale.

Meraviglioso salotto viaggiante, la nuova Black Badge Ghost mostra per la prima volta interni in pelle Turchese e impiallacciature in carbonio. Tra i sedili posteriori cʼè un vano frigo che può accogliere una bottiglia di champagne e due calici, per godersi una meravigliosa serata in compagnia, grazie anche ai

70 chili di rivestimento fonoassorbente

che rendono lʼabitacolo completamente insonorizzato dai rumori esterni. Un capolavoro da almeno 400.000 euro.