Rolls-Royce e la berlina immensa, la nuova Phantom Series II

La Phantom Series II è lʼespressione massima della regalità e del prestigio quando si parla di auto di rappresentanza. Ma esprime anche il classico heritage Rolls-Royce, quello più facilmente individuabile quando si parla dellʼauto con la “statuina” (Spirit of Ecstasy) che spicca il volo davanti al cofano. Dopo aver svelato la sua prima vettura elettrica ‒ la Spectre, arriverà tra qualche anno ‒ Rolls-Royce riprende infatti con la Phantom II il filo della classicità e riannoda il discorso con i clienti. La berlinona sarà così realizzata soltanto in base alle indicazioni di questi, seguendo una personalizzazione estrema che fa sì che ogni esemplare sia uguale soltanto a sé stesso.

Ne sono un esempio evidente le versioni “The Six Elements” presentate qualche tempo fa a Dubai dallʼartista Sacha Jafri, che ha disegnato a mano elementi della plancia e degli interni. Certo la Casa inglese ci mette del suo: display touch di ultima generazione, luci a Led in tutte le salse (persino la statuina ora è illuminata), un ambiente ovattato con poltrone dotate di tutti i comfort digitali e inserti delle migliori radiche. Il concetto di base, però, non è quello di “rinnovare” unʼauto che non ha alcun bisogno di rinnovamenti, ma piuttosto di mantenere e preservare i valori che una Rolls-Royce incarna.

Lunga 5,75 metri (ma cʼè anche a passo lungo di oltre 6 metri) e con oltre 3 tre metri e mezzo di passo, la Phantom continua a farsi portare in giro dal maestoso motore V12 biturbo da 6,75 litri e 571 CV di potenza, per una coppia di 900 Nm che rende agile questa macchinona poco incline alle soste brevi. Il 2022 di Rolls-Royce è stato un anno strepitoso, con vendite in aumento del 50% sul 2021 e così ai 1.200 dipendenti lʼazienda ha deciso di aumentare le buste paga del 10% dal primo gennaio 2023, elargendo anche un bonus una tantum di 2.000 sterline. Best Wishes!