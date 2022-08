Robustezza e digitalizzazione, le doti di nuovo Volkswagen Amarok

Il nuovoè un modello globale, che rivela il grande fermento che cʼè oggi in questo segmento, capace di ritagliarsi un suo spazio importante anche in Italia, dove i leader sono Ford Ranger

Lungo 5,35 metri

17 cm di passo in più

modello 4 porte a cabina doppia

, 10 centimetri più della prima serie, la seconda generazione di Amarok si fa valere soprattutto per i(ora 3,270 metri), ciò che rende ultra confortevole il(DoubleCab) che vedremo in Italia. Nato come veicolo professionale, accoglie una capacità di carico utile fino a 1,16 tonnellate e 350 kg di portata soltanto sul tetto. Un veicolo vigoroso anche nel look, con le nuove fiancate, i cerchi in lega leggera di dimensioni fino a 21 pollici, i parafanghi fortemente pronunciati e irrobustiti nella zona del passaruota.

Ma la seconda generazione di Amarok è anche un alternativo veicolo per il tempo libero. Fa valere gli oltre

20 nuovi sistemi di assistenza

Cinque i motori, tutti turbo, diesel e benzina da 150 a 300 CV

cambio automatico a 10 rapporti

che garantiscono un comfort superiore e dotazioni come il display fino a 12 pollici e il sound system Harman-Kardon di serie sulla versione Aventura (e optional sulle altre)., molte le versioni a trazione integrale accompagnate dallʼinedito(per modelli dai 209 CV di potenza in su).

Insomma un lavoro importante quello apportato sul pick-up dagli ingegneri Volkswagen, tanto che il nuovo Amarok è in grado ora di

guadare corsi dʼacqua profondi 80 cm

(prima erano 50). Prodotto in Sudafrica, arriverà nelle concessionarie il prossimo autunno.