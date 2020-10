Renault Twingo Electric Vibes, giovane e sbarazzina

Colorata, sbarazzina, che sprizza energia da ogni poro della sua carrozzeria Orange. È la Twingo Electric Vibes , la serie speciale che dà il via al lancio sui mercati della city car elettrica Renault. Una limited edition che trasmette la carica dʼenergia giusta ‒ quella elettrica‒ per le nostre congestionate città. Diesel e benzina hanno le ore contate.

La Casa francese è dʼaltronde allʼavanguardia nel settore in Europa, dove circolano circa 300 mila Renault 100% elettriche. Twingo Electric è pronta ad affiancare Zoe e Kangoo Z.E. nellʼoffensiva delle auto a emissioni zero, senza dimenticare le ibride plug-in della gamma E-Tech: Captur e Megane. Agile e divertente da guidare, con un raggio di sterzata di appena 4,3 metri, Twingo Electric dispone del motore R80 da 60 kW, che assicura unʼautonomia di marcia in ambito urbano fino a 270 chilometri, ciò che soddisfa ampiamente le esigenze di chi si sposta quotidianamente in città.

Esteticamente la serie speciale Vibes si distingue per i colori vivaci, lʼOrange degli esterni è valorizzato dagli stripping speciali, dalla calandra con inserti bianchi e dai cerchi in lega diamantati bianchi da 16 pollici. Allʼinterno il disegno delle strisce colorate è ripreso non solo sulla plancia, ma anche sui sedili con selleria mista tessuto/pelle TEP. Esclusive sono poi le soglie porta, i tappetini e la base della leva del cambio color arancione anodizzato. Di serie ha il sistema multimediale Easy Link con display da 7 pollici e radio DAB, compatibile con Android Auto e AppleCarPlay.

Per la promozione lancio, Renault ha pensato a un esclusivo voucher di 1.385 kWh di energia in regalo per la ricarica pubblica. Il voucher è riservato a tutti coloro che prenoteranno online, entro il 31 dicembre, la Twingo Electric Vibes sul sito www.electricmobility.Renault.it. Il prezzo dellʼauto è di 24.350 euro e include lʼecobonus (fino a 10.000 euro con rottamazione) e la batteria di proprietà. Le versioni ordinarie di Twingo Electric arriveranno invece a novembre e la prevendita è già partita.