Renault Twingo Electric, lʼauto giusta per la città

Un modello per rafforzare lʼofferta di vetture a emissioni zero, ma anche il modello giusto per pensarsi alla guida di unʼauto elettrica. Renault lancia sul mercato italiano la Twingo Electric e va a comporre un mosaico dettagliato della sua gamma più “pulita”, che comprende già la Zoe ‒ lʼelettrica più venduta dʼEuropa ‒ e Kangoo Z.E, senza dimenticare la biposto Twizy. Significa che il primo pensiero di chi guarda a un veicolo elettrico è la città, campo da gioco sia per le utilitarie come Zoe e Twingo che per un furgone quale il Kangoo.

Tgcom24 ha provato la nuova Twingo Electric a Roma, nella versione di lancio Vibes così frizzantina nel suo colore arancio. La città dicevamo, da oltre tre decenni il terreno di caccia di Twingo, che si evolve ora con la motorizzazione elettrica ma che mantiene intatte agilità e maneggevolezza. Lʼauto si guida con un dito e quel raggio di sterzata di 4,3 metri è il migliore che si possa trovare oggi in circolazione, e che permette manovre di una semplicità assoluta. Ma quando si parla di “facilità di guida”, si deve anche parlare per unʼauto elettrica della facilità dʼuso del sistema moto-propulsivo. In parole spicce, quanto dura la batteria? Quanto ci vuole a ricaricarle?

Twingo Electric è da record anche in questo caso, poiché la nuova batteria da 22 kWh permette di fare fino a 270 chilometri con una sola ricarica. Se si fanno tra i 38 e i 45 km al giorno, la ricarica dura una settimana! E grazie alla modalità di ricarica rapida, tramite colonnine a corrente alternata (le più diffuse) bastano 30 minuti per assicurare 80 km di autonomia. Certo le cose cambiano se si abbandona la città e si porta la nostra Twingo Electric fuori porta, ma comunque la batteria si ricarica completamente in un’ora e mezza, e quindi la sosta lunga di un pranzo e quattro chiacchiere annesse basta per recuperare allʼauto lʼintera autonomia.

Il motore elettrico R80 da 60 kW è assistito da un cambio automatico con la funzione B Mode, che ammette tre livelli di frenata rigenerativa, aumentandone ancora lʼefficienza. Altra qualità della batteria e che non modifica né abitabilità né il volume del bagagliaio. Il design resta, infatti, quello compatto della city car, anche se Twingo Electric si distingue un poʼ dalle altre Twingo. Certo resta simpatica e sbarazzina, ma per affermare meglio l’identità elettrica in Renault hanno pensato bene di caratterizzare alcuni elementi: le prese dʼaria sul paraurti anteriore, le finiture blu elettrico, il bordo blu al centro delle ruote, le strisce laterali blu sulla carrozzeria (di serie sulla versione Intens).

Allʼinterno non mancano i motivi per i quali questʼauto si pone come benchmark dellʼinnovazione: il sistema multimediale Easy Link è di serie e con esso i servizi connessi, gestibile dal touch screen a colori da 7 pollici. Cʼè anche il climatizzatore automatico che nel segmento A è un optional a caro prezzo e lʼassistente alle partenze in salita. A farci ricordare che è una city car a tutti gli effetti, ci pensano i cristalli posteriori a compasso, però ci sono anche gli attacchi Isofix sui sedili posteriori, a infondere lʼidea dellʼauto giusta per giovani mamme.

Molto interessante il listino, Renault Twingo Electric con batteria di proprietà costa da 22.450 euro nella versione base Zen. Con gli ecobonus statali, però, si scende di buoni 10.000 euro. La serie speciale Vibes Limited Edition costa 24.350 euro, escluso Ecobonus.