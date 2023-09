Renault Grand Kangoo, cresce fino a 7 posti

Di tutto, di più

La caratteristica che sorprende di più è che nonostante abbia la capacità di ospitare per bene fino a sette passeggeri, conserva allo stesso modo una portata di carico degna di una Renault Grand Kangoo, grazie a un bagagliaio di 500 litri, espandibile fino a 3.750 litri quando si rimuovono i sedili posteriori e si ripiega il sedile anteriore lato passeggero. Potevamo aprire il paragrafo con un’introduzione classica, del tipo: dimensioni, piattaforma...ma questo dato ci ha davvero sorpresi. Pensate che con tutti i sedili giù, chiaramente non quello del guidatore, la Grand Kangoo è in grado di ospitare oggetti lunghi fino a 3,11 metri, ma la multispazio francese ha anche tantissimi portaoggetti ben distribuiti in abitacolo per un totale di 58 litri. Alla seconda e terza fila si accede aprendo le due porte scorrevoli da 83 cm e l’operazione di entrata in abitacolo viene favorita dai battitacco bassi e dai sedili ripiegabili della seconda fila per chi deve raggiungere quelli in terza fila. La Renault Grand Kangoo può essere acquistata in diverse configurazioni, per esempio, di serie ha il portellone posteriore vetrato, ma è possibile averlo anche con porte posteriori vetrate a battenti asimmetrici 2/3-1/3, per facilitare l’accesso al bagagliaio.