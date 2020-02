Renault E-Tech, lʼibrido per Clio e Nuovo Captur

Un processo inarrestabile verso le nuove alimentazioni ecosostenibili. Eppure, nel caso di Renault, a ispirare lʼibrido elettrico è il Motorsport. Potrebbe sembrare un paradosso, perché riteniamo il mondo delle corse uno sperpero di carburanti costosi e inefficienti, ma non è così, perché è proprio dallʼesperienza in Formula 1 che Renault ha tratto le tecnologie ibride elettriche per la strada. La base delle nuove versioni E-Tech sta nel motore termico associato a due motori elettrici, più la trasmissione multimodale priva di frizione e associata ai motori elettrici, che avvia sempre in elettrico. Di conseguenza esprime accelerazioni immediate e sempre fluide, proprio come le monoposto di Formula 1.

Le nuove motorizzazioni ibride E-­Tech permettono a Renault di accorciare i tempi di passaggio a una mobilità interamente elettrica, dove però cʼè la Zoe, indiscussa protagonista dellʼauto elettrica in Europa. Sulla Nuova Clio E-­Tech la batteria da 1,2 kWh (230V) riduce considerevolmente i consumi di carburante e le emissioni di CO2, tanto che in ambito urbano marcia fino all’80% del tempo in modalità full electric. Sul Suv Captur E­-Tech Plug-­in, la batteria da 9,8 kWh (400V) permette di percorrere fino a 65 km in modalità full electric nel ciclo urbano. Il sistema di frenata rigenerativa è standard di questa tecnologia.

Esteticamente la Clio E-­Tech si caratterizza per la minigonna posteriore specifica e i badge sul montante centrale e sulla porta del bagagliaio. All’interno lo Smart Cockpit comprende un cruscotto digitale da 7 pollici e il nuovo sistema multimediale Renault “Easy Link” con, a scelta, il display orizzontale da 7 pollici o il verticale da 9”. Un pulsante EV permette di forzare la modalità elettrica a condizione che la batteria sia sufficientemente carica. Dotazioni che si ritrovano anche sul Captur E-Tech.

Per sviluppare i nuovi modelli, Renault ha utilizzato più di 150 brevetti e conta di lanciare 12 modelli ibridi entro il 2022. È però chiaro che a essere incisiva è anche la collaborazione allʼinterno dellʼAlleanza con Nissan e Mitsubishi, soprattutto dalla prima cʼè tutto il know-how della Leaf. Proprio a rafforzare il legame con lʼAlleanza è chiamato il nuovo Direttore Generale Renault Luca de Meo, che entrerà stabilmente nel colosso francese dal primo luglio 2020.