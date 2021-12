Renault e Sport & Salute insieme per migliorare la qualità della vita

“ Time for Quality Life ”. Che sia in viaggio o facendo sport, il benessere della persona deve essere perseguito sempre, perché solo togliendo stress e tossine, il piacere di godersi la vita aumenta. Fedeli a questʼambizione, Renault Italia e Sport & Salute hanno siglato una partnership strategica per portare avanti, nel corso del 2022, il loro comune messaggio per una migliore qualità della vita.

Il tempo che dedichiamo al nostro benessere è spesso poco e mal utilizzato. Vorremmo fare più sport e tante situazioni ci condizionano a farne meno (anche contingenti come le restrizioni causate dalla pandemia). Lo stesso vale per i viaggi, per una gita fuoriporta alla guida di una vettura e con la nostra compagnia migliore. Bisogna allora migliorare la qualità del nostro tempo libero, un bene raro e perciò prezioso, e la guida ci regala sensazioni belle, anche emozionanti se sono inedite, come quella di una vettura elettrica. Ecco allora che Renault coglie l’occasione per lanciare la Mégane E-TECH Electric, 100% zero emissioni, da oggi disponibile a listino in Italia.

Insieme Renault e Sport & Salute hanno organizzato un roadshow in circa 100 tappe nel 2022, attraversando lo Stivale per promuovere lo sport da un lato e la mobilità elettrica dall’altro. Sarà anche possibile provare le vetture elettriche della Casa francese, che metterà a disposizione di Sport & Salute una flotta di autovetture della gamma Renault E-TECH. Saranno inoltre create numerose sinergie con le Associazioni Sportive Dilettantistiche dell’intero territorio italiano, coinvolgendo ex campioni e oggi parte integrante di Sport & Salute, come Massimiliano Rosolino.

“Questa partnership è un altro tassello di quella che definirei la “nouvelle vague” italiana del nostro Brand. È una bellissima alleanza in cui noi e Sport & Salute abbiamo messo insieme le nostre forze, i nostri valori, la nostra comune visione del futuro, per offrire tempo di qualità alle persone”, ha dichiarato Raffaele Fusilli, Amministratore delegato di Renault Italia.

“Migliorare la qualità della vita delle persone, il loro benessere e la loro salute, per noi è una priorità ‒ ha confermato Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore delegato Sport & Salute ‒. È un credo, una filosofia che ha dei punti di contatto con la visione di Renault, e che rende possibile questa partnership anche valoriale. Sport & Salute è da sempre in prima linea nel realizzare progetti sostenibili che promuovano l’innovazione dello sport”.