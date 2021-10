Renault e Hyvia avviano lʼera dellʼidrogeno in Francia

La transizione energetica verso una mobilità a zero emissioni passa anche per lʼidrogeno . È anche grazie a questo gas che, ricavato dallʼacqua per elettrolisi, è possibile ottenere energia elettrica per autotrazione grazie a celle a combustibile (fuel cells) che alimentano i powertrain dei veicoli elettrici.

Nel corso di Hyvolution a Parigi, gli scorsi 27 e 28 ottobre, la giovane azienda francese Hyvia (al 50% controllata da Renault) ha svelato i suoi primi prototipi a idrogeno. Un grande furgone come Renault Master potrebbe trarre beneficio dalla propulsione a idrogeno, e così Hyvia ha presentato Master Van H2-TECH, il cui enorme volume di carico pari a 12 metri cubici è trasportabile a emissioni zero per 500 chilometri. È dotato di celle a combustibile da 30 kW e per il pieno di idrogeno ha bisogno di appena 5 minuti! Hyvia promette di renderlo disponibile nel 2022, per la gioia di molte aziende ed enti locali che hanno bisogno di veicoli professionali capienti ed eco-sostenibili.

Nel corso dellʼevento parigino, Hyvia (che sta per “via dellʼidrogeno”) ha anche svelato il suo prototipo di Stazione di Ricarica per lʼidrogeno. È uno dei nodi più difficili da sciogliere, queste stazioni di rifornimento vanno costruite, devono essere sicure ed efficienti, e serve lʼaiuto delle istituzioni pubbliche. Hyvia intende iniziare lʼassemblaggio in Francia di una queste stazioni già entro la fine dellʼanno, con lʼintento di produrre lʼidrogeno direttamente sul posto, attraverso processi di elettrolisi dell’acqua.