Renault Arkana E-Tech, la soluzione giusta

Arkana, il nuovo Suv di casa Renault, è un bel bestione di 4,568 metri . Un Suv Coupé, per la precisione, che oggi arriva con la motorizzazione full hybrid E-Tech , che permette di sfruttare appieno lʼalimentazione elettrica senza il “fastidio” della ricarica plug-in. Un modello che va a “democratizzare” il segmento C-Suv , finora dominato dai marchi premium, e lo confermano i 10.000 ordini già ricevuti in Europa dalle versioni non ibride di Arkana.

D’altronde, la casa della losanga, in fatto di auto che precorrono i tempi, sa il fatto suo: pensiamo all’Espace, che ha letteralmente anticipato il boom dei monovolume, e anche alla R16 del 1966, un’auto alta, che possiamo considerare come un crossover ante litteram. L’Arkana è già in commercio in Asia e in Russia, anche se la versione per il vecchio continente è totalmente diversa. Il look rivela unʼimpronta massiccia, a guida alta, ma con una silhouette filante e sportiva, con tetto che degrada verso la coda, proprio in stile coupé. L’auto offre una buona altezza da terra, un’ottima abitabilità e un Cx da berlina.

Renault si è prefissata una meta ambiziosa: diventare la casa produttrice più “Green” d’Europa, entro il 2030. L’elettrificazione della gamma prodotti corre veloce: al momento ci sono 8 modelli e, entro il 2025, ne arriveranno sicuramente altri 6, di cui 3 a breve. Tornando al dunque, abbiamo provato la versione E-Tech da 145 CV, che a nostro avviso è sicuramente la più adatta per quest’auto. Si tratta dello stesso schema E-Tech già adottato da altri modelli della casa e figlio di ben 150 brevetti depositati da Renault. Ma vediamo di rinfrescarci la memoria: la gamma E-Tech comprende sistemi full hybrid (come su Arkana e Clio) e plug-in hybrid come su Megane, realizzati con tecnologie mediate dalle competizioni.

Super innovativo il cambio automatico, che è una via di mezzo tra un meccanico e un CVT. La base è rappresentata da un motore 1.6 benzina, accoppiato a due motori elettrici: uno agisce coadiuvando il termico e dando coppia alle ruote per la trazione; l’altro aziona il cambio e supporta il termico, ma non è in grado di muovere l’auto da solo. Entrambi contribuiscono a ricaricare la batteria da 1,2 kWh, prodotta dalla Hitachi. Il bello di questa unità è che, in città, va all’80% in elettrico, con un dimezzamento dei consumi.

Arkana ha già guadagnato le 5 stelle EuroNcap per la sicurezza, grazie alla struttura interna, ai sedili e alla dotazione completa in fatto di Adas, ovviamente di secondo livello e che comprende: l’Highway and Traffic Jam Companion, che da 0 a 160 km/h è in grado di mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli che si trovano davanti e il centro della corsia, anche in curva; il sensore dell’angolo morto; la commutazione automatica degli abbaglianti e la frenata automatica d’emergenza, capace d’identificare pedoni e ciclisti, anche di notte.

Due soli gli allestimenti: Intense e il nuovissimo RS Line, che viene proposto con cerchi diamantati da 18 pollici. È ora di salire a bordo: l’auto parte sempre in elettrico e, soprattutto nei percorsi urbani, il sistema consente di risparmiare davvero tanto. Tra rilasci e ripartenze, si va in elettrico quasi all’80%, con un risparmio di benzina quantificabile almeno in un 40%. Percentuale che si riduce quando si viaggia su tratte più scorrevoli. Noi abbiamo fatto un bel giro, partendo da Milano e tra urbano ed extraurbano, non siamo scesi sotto una media di 17 km/litro.

L’auto è ben bilanciata, non si corica troppo in curva e consente anche spunti divertenti. Non si notano assolutamente penalizzazioni per incremento peso da batteria. Anzi, lo sterzo risulta più deciso di quello della micro hybrid da 140 CV. Non dimentichiamo, poi, che si tratta di una delle poche Full Hybrid con modalità “B”, che praticamente consente di guidare solo con il pedale dell’acceleratore: dai gas e l’auto va, lo togli e si ferma, utilizzando pochissimo i freni. Detto che l’offerta “valore futuro Renault” catturerà il grosso degli acquirenti, i prezzi delle due versioni di Arkana sono, rispettivamente, 31.850 e 34.650 euro.