Plug-in Ibrido Renault Megane Sporter E-Tech

Design più scolpito e muscolare, tanta tecnologia in più a bordo e soprattutto la nuova motorizzazione ibrida elettrica ricaricabile. Sono i tratti qualificanti della nuova Renault Megane Sporter E-Tech Hybrid Plug-in , la versatile station wagon francese di segmento C.Per lei è ora disponibile la tecnologia E-Tech , già vista su Captur e su Clio (questʼultima però non ricaricabile) .

I due motori elettrici della Megane Sporter E-Tech assicurano sempre la partenza in elettrico , con accelerazioni fulminee e scarsissimo consumo di carburante. Poi ha il recupero di energia in frenata , per “rifocillare” l'alimentazione della batteria agli ioni di litio da 9,8 kWh ad alto voltaggio. Alle andature superiore subentra poi la forza del motore 1.6 benzina (con serbatoio da 39 litri), e così lʼintero powertrain garantisce una marcia sempre fluida e costante, anche per merito della trasmissione Multi-mode con innesto senza frizione.

La Megane Sporter E-Tech Hybrid Plug-in percorre in modalità elettrica fino a 65 km in ambito urbano e, sempre a zero emissioni, 50 km nel ciclo misto. La velocità massima in elettrico è di 135 km orari. Tre le modalità di guida: Pure, MySense e Sport. Le emissioni sono sotto i 30 g / km per il CO2 ei consumi medi di benzina si attestano attorno agli 1,3 litri per 100 km. Considerato il profilo dellʼauto, una bella station wagon con abitacolo spazioso e bagagliaio da 450 litri, niente male!