Occhi e tinte nuove

Il design non ha subito stravolgimenti e in Land Rover hanno usato un tocco di matita leggero. Tra le novità del frontale si notano la nuova mascherina e i fari Pixel Led ultrasottili con l’inedita firma luminosa diurna. In fase di ordinazione i clienti di Evoque potranno scegliere delle nuove vernici per la carrozzeria: Arroios Grey, Tribeca Blue e Corinthian Bronze, abbinabili al tetto Narvik Black e Corinthian Bronze, mentre si può decidere di cambiare l’aspetto del profilo scegliendo tra otto varianti di cerchi in lega (con misure fino a 21"). Range Rover Evoque Model Year 2024 sarà in listino con quattro livelli di allestimento: Evoque S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography.