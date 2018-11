Range Rover Evoque, la nuova generazione è un crac di qualità

I partner sono dʼaltronde i primi della classe nei loro rispettivi comparti. La casa di moda Mulberry ‒ storico collaboratore Land Rover ‒ ha firmato una collezione di borse da viaggio prodotte con il tessuto “Eucalyptus” dei sedili Evoque. Lʼazienda d’orologeria svizzera Zenith ha creato una serie limitata di 200 orologi per i primi clienti dellʼauto e il brand audio premium Master & Dynamic ha proposto una cuffia wireless in edizione limitata che sʼispira alla vettura. E poi cʼè lʼintelligenza di soluzioni uniche, come la tecnologia “Ground View” che rende il cofano “invisibile” e lo specchio retrovisore si trasforma in uno schermo HD, sul quale sono proiettate le immagini riprese da una videocamera montata posteriormente.