RAM 1500 TRX: un'edizione speciale per la fine della sua produzione

Verrà prodotto in 4.000 unità e commercializzato in tutto il mondo: il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition 2024 offre così agli appassionati del genere, l’opportunità di possedere un veicolo che di diritto entra nella storia dell'automobile.

Gli esterni della Final Edition Il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 Final Edition 2024 è una combinazione particolare di tecnologia, prestazioni ed estetica, ma con tanta possibilità di arricchire la sua già spiccata personalità con numerose opzioni di personalizzazione, a partire dagli esterni. Il veicolo è disponibile infatti in otto colori, tra cui tre nuove tinte esclusive (Delmonico Red, Night Edge Blue e Harvest Sunrise), e offre contenuti unici, come i cerchi antistallonamento in Satin Titanium con badge sul cofano "6,2 litri" e decalcomania sul tetto abbinati.

Gli interni della Final Edition Anche gli interni del RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition 2024 riprendono la stessa filosofia stilistica degli esterni, pertanto si ritrovano anche in abitacolo dettagli esclusivi che caratterizzano la sua originalità. Tra questi ci sono le impunture Patina che spiccano sulla plancia e sui sedili, il logo “TRX” ricamato sugli schienali, lo splash screen del cruscotto impreziosito con fibra di carbonio 4x4 opaca a trama, che si ritrova anche sulle portiere, la console e il volante. Sono inoltre presenti contenuti ultra-premium progettati specificamente per il modello, come il badge per la console centrale che mostra il numero del telaio, il badge "TRX" sul cruscotto lato passeggero con finitura Satin Titanium e gli inserti per i pannelli delle porte in pelle scamosciata Triaxle.

Ufficio stampa RAM

Motore, prestazioni e dotazione di serie Il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition 2024 è mosso dal collaudato motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri, che garantisce una potenza di 702 CV e una coppia di 881 Nm. Questi valori consentono al RAM di raggiungere una velocità massima di 190 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Il propulsore lavora insieme a un cambio automatico TorqueFlite a otto velocità mentre nella dotazione di serie è previsto un impianto audio Harman Kardon a 19 altoparlanti, l'head-up display, lo specchio retrovisore digitale e i sedili elettrici a 8 posizioni per guidatore e passeggero. In termini di sicurezza, il RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition è dotato di Cruise Control adattivo, Lane Keep Assist, frenata di emergenza con rilevamento pedoni, dei sistemi Blind Spot Monitoring e Rear Cross Path Detection e infine dell'assistenza al parcheggio anteriore e posteriore ParkSense con arresto. Questa Final Edition sarà disponibile a partire dal quarto trimestre del 2023.