Quali sono state le auto più vendute in Italia nel 2022?

Il mercato dell’automobile in Italia nel 2022 si è chiuso in negativo e con la paura di raggiungere il minimo storico registrato nel 2013 (1.304.500 auto vendute).

Per poche unità non è stato fatto registrare l’ennesimo record del disastro, grazie ad un consuntivo nei 12 mesi del 2022 di 1.316.702 immatricolazioni. La flessione rispetto al 2021 è stata del -9,7%, ma nel mese di dicembre appena concluso sono state vendute il 21% di unità in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Questa inversione di tendenza è in evoluzione dal mese di agosto 2022, grazie soprattutto ad una situazione che è migliorata nelle forniture di microchip e di altri componenti essenziali per la costruzione di automobili.