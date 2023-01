Auto elettrica: qual è la più affidabile?

La classifica ai punti l’ha vista trionfare in netto vantaggio sulla rivale Tesla Model 3 (83 punti contro 53), nota per essere la più affidabile dei prodotti del Brand di Elon Musk. Non stupisce che la EV6 sia un “osso duro” per le altre elettriche, dopo tutto può vantare l’ultimo titolo vinto di Auto dell’Anno 2022. Tornando alla classifica, al terzo posto si è posizionata la Nissan Leaf con 50 punti, non male come risultato, vista la longevità della sua produzione.

Lo studio è attendibile?

Si tratta di una ricerca basata su dei sondaggi, pertanto è condizionata dal numero dei partecipanti e dall'entusiasmo degli stessi. Non è tutto. Qualche riga sopra abbiamo accennato alla longevità della Nissan Leaf, della quale non può certo godere la Kia EV6, per cui bisogna necessariamente considerare che, essendo entrata in commercio solo nel 2021, ha ancora una commercializzazione ridotta rispetto alle rivali e di conseguenza una casistica poco affidabile. È probabile che sia per questo motivo che Consumer Reports metta al primo e secondo posto delle automobili elettriche più consigliate ad un acquisto, proprio la Tesla Model 3 e la Nissan Leaf: la prima per la rete di ricarica Supercharger, che negli USA è di gran lunga la migliore, e la seconda per il rapporto prezzo-contenuti.

Elettronica vs Meccanica

Il periodo di transizione che il mondo dell’automobile sta attraversando presenta ogni volta un dubbio, quindi una domanda: è meglio l’auto con motore termico o un’automobile 100% elettrica? Non esiste una risposta “biblica”, ma si possono fare delle considerazioni: le auto elettriche sono più complesse di quanto inizialmente si immaginava e anche sulle auto con motore termico, gran parte delle volte i problemi arrivano da una componente elettronica e non meccanica. Non solo: intorno all’auto elettrica ci sono ben altri (noti) problemi che vanno ancora risolti e oggi la mettono in una situazione di svantaggio rispetto all’auto “tradizionale”. Chi oggi acquista un’auto elettrica incappa in problemi nei pacchi batteria, nella ricarica, di affidabilità dei motori elettrici stessi e dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento che devono funzionare senza il supporto di un motore termico. Il tempo è galante e saprà darci le risposte che attendiamo, nel frattempo l’auto elettrica avrà modo di maturare e di soddisfare le esigenze degli acquirenti.