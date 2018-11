25 novembre 2018 09:50 Smart Green Power Run, la gara… elettrica Tra le colline toscane in rispettoso silenzio

Una gara in cui a vincere non è il più veloce, ma chi consuma la minor quantità di batteria a parità di tempo e distanza da percorrere. È questa lʼoriginale prova che abbiamo fatto con la Smart elettrica EQ fortwo, lungo un percorso misto tra le colline toscane dalla provincia di Firenze a quella di Pisa.

La “sfida” tra giornalisti del settore auto è stata chiamata “Smart Green Power Run” e lʼobiettivo quello di dimostrare la validità della trazione elettrica sulla celebre city car. Tgcom24 era presente alla gara, organizzata col partner Enel X (con sosta in alcuni impianti Enel Green Power), e ha raccolto la soddisfazione di aver consumato meno del 50% della batteria in 1 ora e 40 minuti di percorso, pur dovendo affrontare salite e discese, curve e falsipiani. I consumi di energia si sono rivelati molto bassi, grazie alla nuova batteria da 17,6 kW agli ioni di litio, che è in grado di alimentare un motore da 60 kW di potenza (80 CV) e assicurare unʼautonomia di marcia di 160 chilometri.

Ma lʼaspetto più bello è stato il piacere di guidare nello scenario dolce delle colline toscane nel silenzio assoluto. Emozionante attraversare con la nostra leggera EQ fortwo i piccoli borghi non “invasi” dalla ferocia del rumore dei motori tradizionali. La batteria è collocata sotto il pianale della vettura, tra i due assi, e così risulta poco ingombrante. Ha una garanzia di 8 anni o 100.000 km, e pazienza se la velocità di punta è limitata a 130 km orari… È proprio così importante andare di più su una city car? Fermo restando che lo scatto resta quello invidiabile di ogni Smart: da 0 a 60 km/h in 4,9 secondi.

Va detto poi che la gamma Smart EQ comprende anche forfour e fortwo cabrio, perché tra un anno tutte le Smart saranno soltanto elettriche. Con Smart Green Power Run ci è poi stata data lʼoccasione di scoprire la nuova App per smartphone “Smart EQ Control”, che non soltanto sʼinterfaccia con lʼauto, ma dà mille info utili sulla viabilità e la localizzazione dei punti di ricarica. Punto importante questo, perché col nuovo caricabatteria da 22 kW (costa 860 euro) bastano 40 minuti per ottenere fino allʼ80% di ricarica. A casa invece, per ogni Smart EQ venduta cʼè il wallbox in omaggio, cioè la colonnina da installare nel box.

Il prezzo di listino della Smart EQ fortwo è di 24.100 euro. Certo non è poco per la piccolina più piccola che cʼè, sono oltre 10.000 euro in più rispetto alle normali fortwo di fascia alta, ma se si mettono in fila i benefici della spesa carburante azzerata e del bollo gratis, il tornaconto cʼè e le 830 Smart elettriche già vendute ne sono la conferma. La Smart EQ forfour costa 24.650 euro, la EQ fortwo cabrio 27.450 euro.