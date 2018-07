14 luglio 2018 09:35 Smart guarda al futuro: nel 2020 solo elettrica La prima Smart fu prodotta il 2 luglio 1998

Il 2 luglio del 1998, dallʼimpianto francese di Hambach, uscì la prima Smart. Sono passati 20 anni e da allora la nostra idea di mobilità è cambiata radicalmente: cʼerano le berline e adesso invece i Suv; le utilitarie diventavano sempre più grandi e oggi invece invidiamo le “smartine” quando dobbiamo parcheggiare. Non cʼerano le auto elettriche e non si parlava di car sharing, due argomenti che oggi contano eccome e nei quali Smart dice la sua.

Una gamma sempre upgrade Ufficio stampa 1 di 85 Ufficio stampa 2 di 85 Ufficio stampa 3 di 85 Ufficio stampa 4 di 85 Ufficio stampa 5 di 85 Ufficio stampa 6 di 85 Ufficio stampa 7 di 85 Ufficio stampa 8 di 85 Ufficio stampa 9 di 85 Ufficio stampa 10 di 85 Ufficio stampa 11 di 85 Ufficio stampa 12 di 85 Ufficio stampa 13 di 85 Ufficio stampa 14 di 85 Ufficio stampa 15 di 85 Ufficio stampa 16 di 85 Ufficio stampa 17 di 85 Ufficio stampa 18 di 85 Ufficio stampa 19 di 85 Ufficio stampa 20 di 85 Ufficio stampa 21 di 85 Ufficio stampa 22 di 85 Ufficio stampa 23 di 85 Ufficio stampa 24 di 85 Ufficio stampa 25 di 85 Ufficio stampa 26 di 85 Ufficio stampa 27 di 85 Ufficio stampa 28 di 85 Ufficio stampa 29 di 85 Ufficio stampa 30 di 85 Ufficio stampa 31 di 85 Ufficio stampa 32 di 85 Ufficio stampa 33 di 85 Ufficio stampa 34 di 85 Ufficio stampa 35 di 85 Ufficio stampa 36 di 85 Ufficio stampa 37 di 85 Ufficio stampa 38 di 85 Ufficio stampa 39 di 85 Ufficio stampa 40 di 85 Ufficio stampa 41 di 85 Ufficio stampa 42 di 85 Ufficio stampa 43 di 85 Ufficio stampa 44 di 85 Ufficio stampa 45 di 85 Ufficio stampa 46 di 85 Ufficio stampa 47 di 85 Ufficio stampa 48 di 85 Ufficio stampa 49 di 85 Ufficio stampa 50 di 85 Ufficio stampa 51 di 85 Ufficio stampa 52 di 85 Ufficio stampa 53 di 85 Ufficio stampa 54 di 85 Ufficio stampa 55 di 85 Ufficio stampa 56 di 85 Ufficio stampa 57 di 85 Ufficio stampa 58 di 85 Ufficio stampa 59 di 85 Ufficio stampa 60 di 85 Ufficio stampa 61 di 85 Ufficio stampa 62 di 85 Ufficio stampa 63 di 85 Ufficio stampa 64 di 85 Ufficio stampa 65 di 85 Ufficio stampa 66 di 85 Ufficio stampa 67 di 85 Ufficio stampa 68 di 85 Ufficio stampa 69 di 85 Ufficio stampa 70 di 85 Ufficio stampa 71 di 85 Ufficio stampa 72 di 85 Ufficio stampa 73 di 85 Ufficio stampa 74 di 85 Ufficio stampa 75 di 85 Ufficio stampa 76 di 85 Ufficio stampa 77 di 85 Ufficio stampa 78 di 85 Ufficio stampa 79 di 85 Ufficio stampa 80 di 85 Ufficio stampa 81 di 85 Ufficio stampa 82 di 85 Ufficio stampa 83 di 85 Ufficio stampa 84 di 85 Ufficio stampa 85 di 85 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel 1998, in pratica, entrò in scena nel mondo dellʼautomobile un brand che avrebbe segnato per sempre la nostra idea di mobilità, soprattutto urbana. Eppure gli inizi non furono facili: Smart fu accolta con scetticismo, le dimensioni erano così piccole che i soli due posti della city coupé (si chiamava così) sembravano non adatti alle utilitarie di segmento A e B, che si diceva dovevano comunque avere una loro funzionalità di spazi. Le vendite insomma non decollavano e il progetto finì nelle mani di Daimler, che lenta lenta impose i valori di Smart e il suo successo. Oggi Smart è distribuita in 46 Paesi del mondo e in 20 anni ne sono state vendute 2,2 milioni di unità.

Oggi la smartina due porte si è trasformata in fortwo. Siamo alla terza generazione, lanciata nel 2014, dalla quale è stata riproposta anche la forfour a 4 porte come sulla prima generazione, mentre la fortwo cabrio risale al 2016, col suo tetto scorrevole pieghevole. La gamma si è arricchita negli anni di soluzioni, perché le idee non mancano, e così ecco il cambio automatico twinamic e la grande novità che dal 2020 tutta la gamma Smart sarà elettrica, avrà cioè una trazione al 100 % ecosostenibile. Una scelta coraggiosa, in sintonia però con la filosofia Smart di trovare sempre nuove soluzioni alla mobilità cittadina, tanto che già oggi tutti e tre i modelli hanno in gamma una versione elettrica.