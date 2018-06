4 giugno 2018 08:25 A Roma il servizio Smart “Ready to Charge” Enel X e il Comune di Roma partner del progetto

Se qualcuno pensa ancora allo smartphone come a un “ladro” del nostro tempo prezioso, allora ha la memoria corta e dimentica quanto tempo abbiamo sempre perso in macchina! A cercare parcheggio, a fare rifornimento, incolonnati nel traffico e dentro una nuvola di smog. Invece, oggi, lo smartphone può cercarci facilmente parcheggio e, durante la sosta, ci lascia ricaricare le batterie dellʼauto, elettrica naturalmente, e paga pure il rifornimento. Abbiamo provato tutto questo a Roma con Smart “ready to charge”.

Smart “Ready to Charge” Da video 1 di 20 Da video 2 di 20 Da video 3 di 20 Da video 4 di 20 Da video 5 di 20 Da video 6 di 20 Da video 7 di 20 Da video 8 di 20 Da video 9 di 20 Da video 10 di 20 Da video 11 di 20 Da video 12 di 20 Da video 13 di 20 Da video 14 di 20 Da video 15 di 20 Da video 16 di 20 Da video 17 di 20 Da video 18 di 20 Da video 19 di 20 Da video 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tutto è racchiuso in unʼapp! La prova motori di Tgcom24 questa settimana è infatti una prova… digitale. Da Tor di Quinto al Colosseo e poi da qui fino alla stazione Termini abbiamo testato la funzionalità della nuova app di Smart, disponibile su Google Play e App Store. Ogni tappa una ricarica con lo smartphone. Il garage riceve la prenotazione del posto auto dalla nostra app, molto pratica e intuitiva, che integra le mappe stradali ed è in grado di prevedere consumi e fabbisogno di energia elettrica. A Roma la rete dei garage è molto estesa (ce ne sono oggi 96) e copre tutte le necessità di spostamenti in città: ognuno ha da due a otto centraline, con potenza fino a 22 kW per ricaricare la Smart in meno di unʼora.

Da sempre avanti sui tempi, la nostra Smart fortwo elettrica è “nata pronta”: pronta per essere parcheggiata laddove cʼè posto, pronta per essere ricaricata. Insomma lʼauto ideale per combattere lo smog e il caos di una città come Roma, e soprattutto la dimostrazione convincente che il futuro della mobilità passa attraverso una rete di servizi capace di soddisfare le esigenze più disparate di tutti gli utenti della mobilità. Il funzionamento è semplice: scaricata lʼapp sullo smartphone, sʼinseriscono la targa della propria Smart e gli estremi della carta di credito o Paypal per il pagamento. Attraverso la mappa interattiva è possibile scegliere il parcheggio, prenotarlo e raggiungere lʼautorimessa entro unʼora. Giunti qui, basta attivare il Bluetooth e avvicinare lo smartphone alla sbarra. Lʼapp consente di controllare il tempo di sosta e lo stato della ricarica.