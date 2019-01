7 gennaio 2019 07:55 Nuova Kia Ceed, lʼopzione intelligente Oggi una berlina 5 porte, domani anche SW e ibrida

Protagonista del segmento “C”, Kia Ceed si rinnova totalmente e arriva alla terza generazione con un carico di tecnologia da prima della classe e un alleggerimento di 23 chili. Sviluppata e prodotta interamente in Europa (il nome è l’acronimo di “Community Europe & European Design”) già dal 2006, Ceed è stata la prima Kia con garanzia di 7 anni e 150.000 km, come tuttora accade e la rende particolarmente appetibile.

Nuova Kia Ceed Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Abbiamo provato la carrozzeria berlina 5 porte, ma Ceed è destinata a diventare una vera e propria famiglia con la Wagon e la Crossover in rampa di lancio. La gamma motori in linea con la normativa Euro 6D-Temp è composta da 5 unità, tre benzina e due diesel, per potenze che vanno dai 100 ai 140 CV. A breve, poi, faranno la loro comparsa gli allestimenti GT con una motorizzazione 1.6 benzina da 204 CV e lʼormai immancabile variante ibrida elettrica plug-in. Noi abbiamo provato a Milano e periferia il 1.6 turbodiesel CRDi da 136 CV, il più potente dei due (lʼaltro ne ha 115), un propulsore inedito con una coppia molto elevata ‒ 320 Nm ‒ e un pratico ed efficiente cambio automatico DCT doppia frizione. Ha il sistema Stop & Go e grazie al Mode Select è possibile impostare una guida più sportiva o più economica, in base alle esigenze.

La marcia in città è tranquilla e placida, davvero parca nei consumi: alla fine della nostra prova, il computer di bordo ci ha gratificati con consumi pari a 18 km/litro. Un comportamento che potremmo definire “neutro”, che si concede qualche accelerazione più viva soltanto fuori città, perché tutto sommato 136 cavalli non sono pochi. L’assetto è a 4 ruote indipendenti (più rigido sull’avantreno), McPherson anteriore con sospensioni dotate di nuove valvole di smorzamento e multilink posteriore. Solo cerchi in lega da 16 e 17 pollici e così è possibile sportivizzare l’auto montando pneumatici Michelin Pilot Sport 4.

A livello estetico, il muso prende qualcosa dalla cattivissima Stinger, le fiancate s’irrobustiscono e il montante centrale è più muscoloso. La berlina 5 porte è lunga 4.310 mm ma è più larga e più bassa di prima, con un vano bagagli che aumenta di 15 litri e ha una soglia di carico più bassa di quasi 9 cm. Lʼelettronica di sicurezza è allʼavanguardia: c’è il “Lane Following Assist” e la frenata dʼemergenza. Le correzioni di sterzo sono dolci, non nevrotiche come accadeva in passato, e tutto si snoda in modo molto naturale. E poi ci sono la regolazione automatica dei fari, il sensore crepuscolare, il cruise control, il Driver attention warning.