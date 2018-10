Kia svela la nuova ProCeed e la gamma GT Line

È una Kia tutta europea quella che presenzia al Salone auto 2018 di Parigi. Il più antico costruttore coreano (oggi parte del gruppo Hyundai) ha un proprio Centro Ricerche & Sviluppo in Germania, uno stabilimento produttivo in Slovacchia, a Zilina, e progetta direttamente in Europa le sue vetture per il Vecchio Continente. Come la nuova, seconda generazione della ProCeed che vediamo esposta nella capitale francese.