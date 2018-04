Kia Stinger, esclusività e performance a braccetto

È lʼauto che ti sorprende, una vera granturismo . Soltanto che è lunga 4,83 metri, con un assetto basso e ben aderente alla strada, dinamica e priva di rollio. È Kia Stinger , che deriva dal prototipo di coupé 5 porte GT4, svelato nel lontano 2011! Per Kia è un Sogno che si realizza ! Tgcom24 è andata in Costa Azzurra a provare la versione 2.2 diesel CRDi da 200 CV della vettura, già disponibile sul mercato italiano.

Trazione posteriore, ottimo handling, divertente e scattante, Kia Stinger è la dimostrazione concreta di come esclusività e performance possano andare dʼaccordo. Ha unʼottima aerodinamica (Cx 0,30) e un design dʼispirazione aeronautico con due belle prese dʼaria sul musetto anteriore e la coda tagliata in stile “fastback”. Il look dʼinsieme svela un cofano imponente, le fiancate tese e scolpite e le spalle pronunciate. Kia ci ha messo molti anni a definire il progetto della sua nuova, originale ammiraglia, e si è convinta alla fine di lasciar perdere con la tradizione delle berline classiche per strizzare lʼocchio a una clientela nuova, che però non andava delusa dal punto di vista prestazionale.