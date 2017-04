6 aprile 2017 08:50 Kia Stinger, sportività made in Europe Carrozzeria due volumi e mezzo per lʼammiraglia Kia

Kia ha deciso di entrare nel segmento delle granturismo a 4 porte con Stinger. Molto più di una berlina ammiraglia, peraltro lunga più di 4,8 metri, è una vera sportiva con una silhouette aggressiva e dinamica e motori performanti. Vista allo scorso Salone di Ginevra, Kia Stinger sarà proposta in Europa sia a trazione posteriore che integrale.

Sviluppata nel Centro Stile di Francoforte, la granturismo 4 porte Kia si presenta con un look decisamente atletico: il frontale ha la tipica griglia “tiger nose” di Kia, il cofano è imponente, le fiancate tese e scolpite e le spalle pronunciate. A marcare il carattere sportivo di Stinger sono però le carreggiate larghe e la coda fastback che determina una carrozzeria “due volumi e mezzo”, tanto bella da vedere quanto aerodinamica. Le versioni a trazione posteriore si caratterizzano per il differenziale autobloccante, che migliora la distribuzione della potenza fra le due ruote posteriori. Per la prima volta in una Kia è possibile variare la taratura degli ammortizzatori con un sistema di controllo elettronico delle sospensioni (Dynamic Stability Damping Control).

In Europa Kia Stinger sarà proposta con tre differenti motorizzazioni: un 2.2 turbodiesel, un 2.0 turbo benzina e un 6 cilindri 3.3 biturbo. Lʼunica proposta a gasolio è un 4 cilindri da 200 CV ed è la motorizzazione meno potente della gamma. A benzina, infatti, il 2.0 turbo eroga 255 CV e il V6 biturbo ben 370 CV e una coppia di 510 Nm disponibile fin dai 1.300 giri. Un valore di eccellenza per una motorizzazione a benzina, che può raggiungere i 270 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Per questa cʼè pure lʼausilio del cambio automatico a 8 rapporti, del Drive Mode Select che ammette fino a 5 modalità di marcia e di potenti freni Brembo.