Previsioni del traffico 26-27 agosto 2023

Il traffico nella giornata del 26 agosto 2023 Secondo quanto riportato da Autostrade per l'Italia, la giornata di sabato 26 agosto si apre con un traffico da bollino rosso alla mattina, per tutti coloro che rientrano a casa o partono per dirigersi in vacanza. A partire dal primo pomeriggio il traffico verso le località di vacanza vedrà un leggero miglioramento, sarà da bollino giallo, poi verso la sera diventerà scorrevole e senza problematiche. Chi invece sarà di rientro a casa vivrà una condizione critica sia la mattina che il pomeriggio (con bollino rosso), mentre la sera la situazione migliora e si stabilizza sul bollino verde.

Ufficio stampa ANAS

Il traffico nella giornata del 27 agosto 2023 Le previsioni del traffico per la domenica del 27 agosto parlano di una mattina con traffico intenso (ma non critico e pertanto da bollino giallo) per chi guiderà in direzione delle mete turistiche, poi il traffico diventerà scorrevole e normale con l'imbrunire. La situazione sarà diversa per chi rientrerà dalle vacanze e sarà diretto in città: sulle tratte verso i grandi centri urbani Autostrade.it prevede una situazione difficile come la giornata di sabato. Pertanto il traffico resterà critico dalla mattina fino al tardo pomeriggio.

Autostrade per l'Italia

Dove leggere o ascoltare le condizioni del traffico Per tutti i viaggiatori che vogliono restare sempre informati sulle condizioni del traffico, sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali. Per conoscere lo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

Ufficio stampa A22

I consigli utili Viabilità Italia richiama l’attenzione di chi si mette in viaggio affinché adotti comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico attese e in atto.

Prima di mettersi in viaggio bisogna:

verificare l'efficienza del veicolo;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

evitare pasti abbondanti e alcool;

essere sufficientemente riposati;

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Durante il viaggio bisogna: