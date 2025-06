Porsche: una edizione speciale per i 40 anni della filiale italiana

Le due iconiche auto sportive sono state riviste da Porsche Exclusive Manufaktur introducendo diversi richiami all’italianità e alla produzione della casa di moda. L’edizione “40 Anni Porsche Italia” si distingue per l’utilizzo dello speciale colore ‘Blusogno’ per la carrozzeria, una tinta esclusiva che trae ispirazione dal blu notte di una recente collezione Ferragamo. Presenti anche delle sottili linee bianche a contrasto sul cofano anteriore e sullo spoiler posteriore che richiamano gli elementi stilistici dell’atelier fiorentino. Anche i cerchi sono verniciati in ‘Blusogno’ e sono impreziositi da sottilissime righe bianche dipinte a mano. Lo scudetto Porsche al centro del coprimozzo è dipinto di rosso per rendere omaggio al colore simbolo di Ferragamo. Nella parte posteriore, la sigla del modello è dipinta a mano in bianco con bordi in ‘Blusogno’, mentre su richiesta le lamelle della griglia del cofano posteriore della 911 possono essere dipinte in verde, bianco e rosso per richiamare i colori della bandiera italiana.