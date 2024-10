Porsche Macan elettrica: la prova su strada

Abbiamo avuto modo di provare la nuova Macan nelle versioni Macan 4 e Macan Turbo. Entrambe sono a trazione integrale e dobbiamo dire che per l’utilizzo quotidiano i 408 CV (ottenibili grazie all’overboost) e i 650 Nm di coppia della Macan 4 sono più che sufficienti per poter ottenere una dinamica di guida appaganti. Secondo noi è proprio questa la versione più equilibrata per la nuova Porsche Macan, dato che le performance non sono certo da entry level. Inoltre, questa versione, grazie alla batteria da 100 kWh, può contare su un’autonomia maggiore, che raggiunge i 613 chilometri dichiarati nel ciclo WLTP e potrebbe attestarsi realisticamente intorno ai 400 chilometri. Per chi vuole di più, c’è la versione Turbo, che mantiene il nome delle versioni termiche più prestazionali, una scelta di marketing che potrebbe far storcere il naso agli appassionati più fedeli al marchio. Al di là del nome, comunque, la Macan Turbo è una vera supercar che impressiona per la facilità con cui ‘dissimula’ la sua massa di oltre 2,3 tonnellate. Gli inserimenti in curva sono precisi e non sembra mai di essere su un veicolo a ruote alte; inoltre con i diversi programmi di guida si può scegliere il carattere della vettura, che può passare da confortevole SUV a sportiva di razza in un attimo.