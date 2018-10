Porsche Taycan, la sportività cambia pelle

La Taycan è alimentata con lʼinnovativa tecnologia a 800 V, esattamente come la Porsche 919 Hybrid che ha colto varie vittorie a Le Mans. Ma lʼobiettivo della Casa tedesca è anche quello di entrare da protagonista nella Formula E, a partire dalla stagione 2019/2020. Un sistema di propulsione che conta su una batteria agli ioni di litio raffreddata a liquido, capace di ricaricarsi in soli 4 minuti e avere così energia sufficiente per percorrere 100 km circa. Porsche sta lavorando insieme ad altri costruttori (da BMW a Ford a Volkswagen) per creare una rete di ricarica importante in Europa come negli Usa. Per il lancio della Taycan, Porsche intende installare più di 2.000 punti di ricarica a corrente alternata presso alberghi e punti dʼinteresse di una ventina di Paesi.