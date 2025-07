Porsche Taycan e Cayenne Black Edition

Sulla Taycan, il pacchetto Sport Design, i profili dei finestrini laterali e la scritta del modello sul posteriore sono rifiniti in nero lucido. Gli specchietti retrovisori esterni in nero lucido, in abbinamento ad altre tinte carrozzeria, sono disponibili esclusivamente sulla Black Edition, così come la fascia luminosa posteriore con logo Porsche nero illuminato. Completano l’equipaggiamento il pacchetto interni con dettagli neri, il pacchetto portaoggetti e i listelli sottoporta in alluminio spazzolato nero e illuminati. I modelli Cayenne si distinguono per il pacchetto Sport Design, il pacchetto esterni, gli specchietti retrovisori e il logo Porsche, così come la denominazione del modello sul retro, tutti rifiniti in nero lucido. Gli interni sono valorizzati da un pacchetto con inserti in alluminio spazzolato nero.