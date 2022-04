Porsche, si scrive Macan ma ormai si legge 911

Le regole d’ingaggio, per i tecnici della Casa tedesca, sono sempre le stesse: aggiornamenti concreti , senza mai stravolgere l’imprinting dell’auto . Un compito non facile, ma finora eseguito sempre alla perfezione.

Nel caso della nuova Macan la struttura resta intatta, ma con quei ritocchini interni, esterni e soprattutto tecnici che la avvicinano alla progenitrice più corsaiola di casa: la

911

cambia leggermente il frontale

Aggiornati gli interni: i sedili sono più contenitivi

display da 10,9 pollici

. Iniziamo dal vestito:, ci sono nuovi “sideblade” laterali, con un disegno che sembra in 3D, proiettori Led oscurati e con sistema PDLS (Porsche Dynamic Light System), oscurati anche i posteriori, caratterizzati da una nuova sezione che li unisce., grazie anche al tessuto centrale con maggior grip. Davanti al guidatore restano i tre strumenti Porsche, con il contagiri centrale in evidenza e il contachilometri messo sulla destra, entrambi analogici, ma la consolle sul tunnel centrale è di tipo touch, in stile Panamera, e quasi tutto si controlla dalo dai comandi vocali.

Alziamo le vesti: niente ibridi al momento e niente elettriche

GTS, la più potente

ribassato di 10 mm

Porsche Active Suspension Management

Sistema PASM che è di serie sulla S e sulla GTS

. Solo benzina, ma anche un assetto affilato come la lama di un rasoio e il telaio ottimizzato, anzi “sportivizzato”, soprattutto quello dellae con sospensioni anteriori irrigidite del 10% e le posteriori del 15%. Migliorata la risposta dello sterzo e pure il(PASM), ritarato per ognuna delle tre motorizzazioni e in grado di regolare di continuo la forza dellʼammortizzatore per ogni singola ruota., e qui ci sono anche sospensioni pneumatiche sportive, mentre è optional per la base.

Su Macan GTS è disponibile anche un pacchetto che porta in dote il “Porsche Torque Vectoring Plus”

l’impianto carboceramico

, che opera un bloccaggio trasversale variabile sulla ruota posteriore esterna, oltre a specifici pneumatici Pirelli P Zero Corsa. L’impianto frenante base si compone di dischi maggiorati in ghisa grigia, con pinze verniciate in nero: dischi anteriori da 350x34 millimetri e posteriori da 330x22 millimetri; la S li monta da 360x36 davanti e 330x22 dietro, con pinze rosse. Sulla GTS c’è il Porsche Surface Coated Brake: 390x38 mm davanti e 356x28 mm dietro, caratterizzato da un rivestimento in carburo di tungsteno, che aumenta notevolmente le prestazioni. “Last but not least”, c’è, ma solo per S e GTS.

Eccoci al capitolo motori, tre bei benzina a partire dal 2.0 a 4 cilindri d’ingresso e poi il V6 2.9 per S e GTS, tutti accoppiati al

cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale

Sulla GTS si sale di 60 CV fino a 440 in totale

, che come da tradizione di casa, predilige il posteriore (arriva al massimo 50/50). Il 2.0 eroga 265 CV e 400 Nm di coppia massima, per uno 0-100 da 6,2 secondi e una velocità massima di 232 km/h. Il V6 biturbo cresce di 20 CV, 380 in totale sulla S, per 520 Nm di coppia (40 Nm in più) e uno 0-100 da 5 secondi.e +30 Nm per 550 di coppia massima, e qui parliamo di uno 0-100 da 4,3 secondi e 272 km/h di velocità massima.

Al volante la GTS è un’altra cosa

Impressionante l’assetto

sembra davvero di stare al volante di una 911

I prezzi partono da 67.850 euro per la Macan

77.288 euro per la S e 94.316 per la GTS

. Imperdibile il pacchetto “Sport Chrono”, che aggiunge sul volante, già sportivo di se, un manettino per l’immediata regolazione dei programmi di guida (Normal, Sport, Sport Plus e Individual) e comprende anche un magico pulsante che, per qualche secondo, ti fa scaricate tutto a terra, senza variare il settaggio (utile in sorpasso)., a dispetto di mole e altezza, con sterzo diretto e preciso e risposta immediata. La reazione, soprattutto disattivando i sistemi di stabilità e impostando l’assetto più rigido, è godibilissimo, da vera posteriore di razza. Tra S e GTS non c’è proprio un abisso, con la 2.0 sì.