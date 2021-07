New look e motori ancora più potenti per Porsche Macan

Porsche svela il new look di Macan , il suo Suv dʼingresso, ne potenzia i motori di tutte e tre le versioni e ridisegna la console centrale, ora con tecnologia touch. Per il top di gamma GTS propone le nuove sospensioni pneumatiche sportive . Tutti i motori sono abbinati alla trasmissione a doppia frizione e 7 rapporti e al sistema di trazione integrale attiva.

Il design di nuovo Porsche Macan risulta più affilato e dinamico. Nel frontale spunta ora un inserto dello stesso colore della carrozzeria, che enfatizza la larghezza del Suv, conferendole una maggiore imponenza su strada. I fari a LED e gli specchietti laterali Sport Design sono ora di serie su tutti i modelli. Ci sono ben 7 nuovi tipi di cerchi, di dimensioni notevoli: 19 pollici per la Macan, 20 per la Macan S e 21 pollici per la Macan GTS. Quanto alla carrozzeria, ci sono 14 colori a disposizione, tra cui le inedite tonalità Papaya Metallizzato e Blu Genziana Metallizzato.

Lʼabitacolo si presenta più moderno, rinnovato soprattutto nel cockpit, dove i tasti a sfioramento sostituiscono i pulsanti. Spicca adesso lʼorologio analogico nella parte superiore del cruscotto, fornito di serie, mentre a richiesta sono i rivestimenti in pelle e cuciture a contrasto. Lo schermo touch full HD misura 10,9 pollici e risponde a comandi vocali. Porsche ha lavorato sul telaio, ottimizzandone la risposta alle sollecitazioni e fornendo così maggior comfort agli occupanti. Le sospensioni PASM regolano in modo continuo la forza di smorzamento su ogni singola ruota, mentre quelle pneumatiche della GTS abbassano la carrozzeria di 10 millimetri e trasformano il Suv in una vera Porsche sportiva.

I tre modelli che compongono la gamma sono Macan, Macan S e Macan GTS. Il modello base si avvale dellʼunico 4 cilindri in gamma, con sovralimentazione turbo di nuova concezione e 265 CV di potenza, che raggiunge i 232 km/h di velocità massima e accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Macan S monta invece il motore V6 biturbo da 2,9 litri e 380 CV (26 CV più di prima), tocca i 260 orari di velocità e sullo 0-100 spunta un eccezionale dato di 4,6 secondi. Il top è rappresentato dalla versione GTS, che sempre con il V6 2.9 eroga però 440 CV, ben 60 CV più di prima, limando lʼaccelerazione da 0 a 100 a 4,3 secondi, per 272 km/h di velocità massima.

Auto fondamentale nelle strategie di crescita Porsche ‒ 600 mila unità vendute e lʼ80% dei clienti alla prima Porsche ‒ Macan è anche lʼauto del brand più amato dalle donne. I nuovi modelli sono ordinabili da subito e saranno consegnati in Europa a ottobre 2021. In Italia i prezzi partono da 66.293 euro per Macan, 75.403 euro per Macan S e da 92.431 euro per Macan GTS, inclusa IVA e dotazioni specifiche.