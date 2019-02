Porsche nuovo Macan S, potenza inesauribile

Cʼè voluto poco al Suv Macan per affermarsi come il modello Porsche più venduto al mondo . Più piccolo di Cayenne e quindi più accessibile, nel segmento dei Suv che continua la sua espansione, Macan ha interpretato bene il suo compito sul mercato fin dagli esordi e ora si presenta totalmente rinnovato . Anche nella prestazionale versione Macan S .

Nuovo Macan vanta un assetto del telaio rivisitato, che sposa la trazione integrale attiva e le sospensioni pneumatiche regolabili in altezza. Di serie è il nuovo Traffic Assist, che utilizza il Cruise Control adattativo per rendere il viaggio in auto più rilassante a velocità fino a 60 km/h, e che accelera e frena in modalità semi-automatica, aiutando il conducente a rimanere allʼinterno della corsia di marcia. Esteticamente Macan è stato rivisto in più particolari: si nota la fascia di luci a LED a effetto 3D nella sezione posteriore e le luci di stop a quattro punti. Il frontale è ora più largo, mentre la fiancata accoglie pneumatici standard da 18 pollici (optional fino a 21 pollici).