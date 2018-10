4 ottobre 2018 08:25 Porsche nuovo Macan, il Suv fa il pieno di qualità Ma a stupire è anche la 911 Speedster

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Si potrebbe sintetizzare così la presenza Porsche al salone 2018 della capitale francese. Perché da un lato insegue il segmento mass market con la nuova generazione del Suv Macan, e dallʼaltro coltiva il pubblico più attento a veri valori Porsche con la 911 Speedster, concept adrenalinica e di sicuro appeal. Biposto scoperta con motore 6 cilindri da 500 CV, arriverà a metà 2019.

Porsche al Mondial 2018 Tgcom24 1 di 29 Tgcom24 2 di 29 Tgcom24 3 di 29 Ufficio stampa 4 di 29 Tgcom24 5 di 29 Tgcom24 6 di 29 Tgcom24 7 di 29 Tgcom24 8 di 29 Tgcom24 9 di 29 Tgcom24 10 di 29 Tgcom24 11 di 29 Tgcom24 12 di 29 Tgcom24 13 di 29 Tgcom24 14 di 29 Tgcom24 15 di 29 Ufficio stampa 16 di 29 Ufficio stampa 17 di 29 Ufficio stampa 18 di 29 Ufficio stampa 19 di 29 Ufficio stampa 20 di 29 Ufficio stampa 21 di 29 Ufficio stampa 22 di 29 Ufficio stampa 23 di 29 Ufficio stampa 24 di 29 Ufficio stampa 25 di 29 Ufficio stampa 26 di 29 Ufficio stampa 27 di 29 Ufficio stampa 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma parliamo del nuovo Macan, il Suv dʼingresso di Porsche che è già pronto per essere ordinato dalla clientela italiana. Ristilizzato, sempre molto versatile, propone un interessante ed efficiente motore 4 cilindri turbo benzina di cilindrata 2.0, che si caratterizza per la camera di scoppio a geometria ottimizzata e il filtro antiparticolato per motori a benzina. A dispetto della piccola cilindrata (per i canoni Porsche), sviluppa 245 CV di potenza e fino a 370 Nm di coppia, così da accelerare da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi in abbinamento al cambio a doppia frizione e 7 rapporti, per una velocità massima di 225 km orari.

Il nuovo assetto del telaio sposa la trazione integrale attiva. Di serie è il nuovo Traffic Assist, che utilizza il Cruise Control adattativo per rendere il viaggio in auto più rilassante a velocità fino a 60 km/h, e che accelera e frena in modalità semi-automatica, aiutando il conducente a rimanere allʼinterno della corsia di marcia. Da un punto di vista estetico, Macan è stato abbondantemente ridisegnato. Si nota la fascia di luci a LED a effetto 3D nella sezione posteriore e le luci di stop a quattro punti. Il frontale appare ora più largo, mentre la fiancata accoglie pneumatici standard da 18 pollici, ma le varie opzioni arrivano fino a 21 pollici.